Кочетков — о победе в АХЛ: отвечу чуть позже, очень пьяный

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Российский голкипер «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков прокомментировал победу в чемпионате Американской хоккейной лиги (АХЛ) сезона-2021/22.

«Спасибо всем за поздравления, отвечу чуть позже, очень пьяный», — написал Кочетков в социальных сетях.

«Чикаго» в финальной серии Кубка Колдера нанёс поражение «Спрингфилд Тандербёрдс» со счётом 4-1. В пятом матче «Вулвз» в гостях одержал победу со счётом 4:0. Российский голкипер «Чикаго» Кочетков провёл игру в запасе.

АХЛ считается вторым по силе после Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чемпионатом в Северной Америке. Все участники АХЛ являются фарм-клубами команд НХЛ.

Российскому вратарю в день матча исполнилось 23 года. В сезоне-2021/22 он провёл в АХЛ 21 матч (95,0% отражённых бросков). Также Кочетков дебютировал в НХЛ, проведя семь игр за клуб «Каролина Харрикейнз».

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