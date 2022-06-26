Бразильский журналист: Алберто подписал контракт с «Коринтиансом»

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто перешёл в бразильский клуб «Коринтианс».

Алберто стал игроком «Коринтианса», написал журналист Марко Белло в Twitter.

Однако он не уточнил подробности контракта. 21-летний бразильский форвард мог перейти в «Коринтианс» на правах аренды или на постоянной основе.

Алберто накануне удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети.

Бразильский нападающий стал игроком «Зенита» в январе 2022 года, перейдя из бразильского «Интернасьонала».

За команду из Санкт-Петербурга Алберто провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

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