Бразильский журналист: Алберто подписал контракт с «Коринтиансом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто перешёл в бразильский клуб «Коринтианс».

Алберто стал игроком «Коринтианса», написал журналист Марко Белло в Twitter.

Однако он не уточнил подробности контракта. 21-летний бразильский форвард мог перейти в «Коринтианс» на правах аренды или на постоянной основе.

Алберто накануне удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети.

Бразильский нападающий стал игроком «Зенита» в январе 2022 года, перейдя из бразильского «Интернасьонала».

За команду из Санкт-Петербурга Алберто провёл 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Антон Зиньковский поделился эмоциями после перехода в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».





