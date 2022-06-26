Кочетков и Пономарёв стали обладателями Кубка Колдера по хоккею в составе «Чикаго Вулвз»
«Чикаго» в финальной серии Кубка Колдера нанёс поражение «Спрингфилд Тандербёрдс» со счётом 4:1.
В пятом матче «Вулвз» в гостях одержал победу со счётом 4:0.
Российский голкипер «Чикаго» Кочетков провёл игру в запасе, нападающий Василий Пономарёв отметился одним броском в створ ворот.
АХЛ считается вторым по силе после Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чемпионатом в Северной Америке. Все участники АХЛ являются фарм-клубами команд НХЛ.
Ранее Игорь Шестёркин рассказал, когда сможет забросить шайбу в чужие ворота.