Кочетков и Пономарёв стали обладателями Кубка Колдера по хоккею в составе «Чикаго Вулвз»

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«Чикаго Вулвз» в третий раз в истории одержал победу в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

«Чикаго» в финальной серии Кубка Колдера нанёс поражение «Спрингфилд Тандербёрдс» со счётом 4:1.

В пятом матче «Вулвз» в гостях одержал победу со счётом 4:0.

Российский голкипер «Чикаго» Кочетков провёл игру в запасе, нападающий Василий Пономарёв отметился одним броском в створ ворот.

АХЛ считается вторым по силе после Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чемпионатом в Северной Америке. Все участники АХЛ являются фарм-клубами команд НХЛ. 

Ранее Игорь Шестёркин рассказал, когда сможет забросить шайбу в чужие ворота.

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