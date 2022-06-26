Родригес нокаутировал Рунгвисая и защитил титул чемпиона WBC

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Американец Джесси Родригес защитил титул чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC).

22-летний боксёр из США в поединке в первом легчайшем весе одержал досрочную победу над экс-чемпионом мира и обязательным претендентом Срисакетом Сор Рунгвисаем из Таиланда. Родригес в седьмом раунде отправил тайского боксёра в нокдаун, а в восьмом рефери принял решение остановить поединок.

Бой прошёл в Сан-Антонио (США).

Родригес завоевал вакантный титул в феврале 2022 года после победы над бывшим чемпионом мира Карлосом Куадрасой из Мексики.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал боксёрский спарринг между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и боксёром Олегом Саитовым.

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