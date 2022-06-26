Родригес нокаутировал Рунгвисая и защитил титул чемпиона WBC

Американец Джесси Родригес защитил титул чемпиона Всемирного боксёрского совета (WBC).

22-летний боксёр из США в поединке в первом легчайшем весе одержал досрочную победу над экс-чемпионом мира и обязательным претендентом Срисакетом Сор Рунгвисаем из Таиланда. Родригес в седьмом раунде отправил тайского боксёра в нокдаун, а в восьмом рефери принял решение остановить поединок.

Бой прошёл в Сан-Антонио (США).

Родригес завоевал вакантный титул в феврале 2022 года после победы над бывшим чемпионом мира Карлосом Куадрасой из Мексики.

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