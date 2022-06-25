СЭ: Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк вернулся в Россию.

Польский хавбек присоединился к российской команде, сообщает «Спорт-Экспресс».

Крыховяк воспользовался опцией Международной федерации футбола (ФИФА) и перешёл в марте в греческий АЕК. 32-летний полузащитник приостановил свой контракт с «Краснодаром» до окончания сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине.

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» истекает в июне 2024 года.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может обменять нападающего Алберто на двух игроков бразильского «Коринтианса».