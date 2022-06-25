Загитова проведёт показательный мастер-класс по боксу в «Лужниках»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведёт мастер-класс по боксу.

Фигуристка 25 июня проведёт показательную тренировку в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. Компанию в мероприятии ей составит боксёр Олег Саитов. После мастер-класса Загитова посетит ток-шоу Эммы Гаджиевой.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Григорий Дрозд призвал Загитову не лезть в мужской вид спорта.