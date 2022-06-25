Президент «Вереса»: история олигархического футбола Украины закончена

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Президент «Вереса» Иван Надеин высказался о ситуации в украинском футболе.

«В нынешней ситуации каждый собственник клуба будет понимать эффективность вложенных средств. Я думаю, что история олигархического футбола на Украине закончена», — цитирует Надеина UA-Футбол.

Напомним, что УПЛ была досрочно завершена в апреле. Чемпионом Украины стал «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице УПЛ. После 18 туров в активе команды было 47 очков.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» будет базироваться в Польше, чтобы сохранить своих легионеров.

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