Президент «Вереса»: история олигархического футбола Украины закончена

Президент «Вереса» Иван Надеин высказался о ситуации в украинском футболе.

«В нынешней ситуации каждый собственник клуба будет понимать эффективность вложенных средств. Я думаю, что история олигархического футбола на Украине закончена», — цитирует Надеина UA-Футбол.

Напомним, что УПЛ была досрочно завершена в апреле. Чемпионом Украины стал «Шахтёр», который лидировал в турнирной таблице УПЛ. После 18 туров в активе команды было 47 очков.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» будет базироваться в Польше, чтобы сохранить своих легионеров.