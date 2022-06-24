«Торпедо» и «Текстильщик» сыграли вничью в товарищеском матче
- РИА Новости
Игра, которая прошла на поле стадиона учебно-тренировочного центра ГУОР в Бронницах, завершилась со счётом 2:2.
В составе «Торпедо» мячи забили Александр Саплинов (на 37-й минуте, пенальти) и Максим Турищев (на 64-й минуте).
Следующий матч «Торпедо» проведёт с «Волгарём» 28 июня.
Клуб по итогам сезона-2021/22 вышел в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ был принят в лигу.
Ранее полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов стал лучшим игроком ФНЛ.