«Торпедо» и «Текстильщик» сыграли вничью в товарищеском матче

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Московское «Торпедо» и «Текстильщик» из Иванова не смогли выявить победителя в товарищеском матче.
«Торпедо» и «Текстильщик» сыграли вничью в товарищеском матче
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона учебно-тренировочного центра ГУОР в Бронницах, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Торпедо» мячи забили Александр Саплинов (на 37-й минуте, пенальти) и Максим Турищев (на 64-й минуте).

Следующий матч «Торпедо» проведёт с «Волгарём» 28 июня.

Клуб по итогам сезона-2021/22 вышел в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ был принят в лигу.

Ранее полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов стал лучшим игроком ФНЛ.



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