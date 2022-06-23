Кечинов: всё делают в пользу «Зенита», руководство «Спартака» можно понять

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в защиту руководства красно-белых.

«Понимаю, почему руководство хотело бойкотировать игру за Суперкубок. Все решения принимаются в пользу «Зенита». Руководство «Спартака» можно понять», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 9 июля на «Газпром Арене». Такое решение вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. Позже команда подтвердила своё участие в матче.

Игра пройдёт 9 июля. Матч начнётся в 19:00 мск.

Ранее «Зенит» напомнил о победе со счётом 7:1 над «Спартаком» роликом из «Ералаша».

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