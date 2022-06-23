Ведущая «Матч ТВ» бросила вызов Загитовой в боксёрском поединке

Ведущая спортивного телеканала «Матч ТВ» Ольга Петрикова бросила вызов олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

Ведущая предложила свою кандидатуру на роль соперницы Загитовой в поединке по правилам бокса. Петриковой — 40 лет, а Алине — 20.

Ранее появилась информация о том, что Загитова проведёт показательный боксёрский поединок с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым. Позже эту информацию опроверг тренер спортсмена.

Фигуристка примет участие в тренировке по боксу, который состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

Ранее Тарасова заявила, что Загитова может и против Овечкина выйти в хоккей сыграть.