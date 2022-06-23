Ведущая «Матч ТВ» бросила вызов Загитовой в боксёрском поединке

Короткая ссылка
Ведущая спортивного телеканала «Матч ТВ» Ольга Петрикова бросила вызов олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.

Ведущая предложила свою кандидатуру на роль соперницы Загитовой в поединке по правилам бокса. Петриковой — 40 лет, а Алине — 20.

Ранее появилась информация о том, что Загитова проведёт показательный боксёрский поединок с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым. Позже эту информацию опроверг тренер спортсмена.

Фигуристка примет участие в тренировке по боксу, который состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта.

Ранее Тарасова заявила, что Загитова может и против Овечкина выйти в хоккей сыграть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить