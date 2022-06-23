Контракт Неймара с ПСЖ будет автоматически продлён до 2027 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжит защищать цвета парижского клуба.

По информации L’Equipe, 1 июля контракт футболиста с ПСЖ будет автоматически продлён до 2027 года.

В 2021 году игрок продлил контракт с клубом до 2025 года. 1 июля того же года соглашение было автоматически продлено до 2026-го.

Напомним, что футболист перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее сообщалось, что самолёт Неймара совершил аварийную посадку в Бразилии.