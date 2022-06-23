«Тампа» и «Колорадо» во второй раз в финальной серии Кубка Стэнли сыграют в овертайме

В эти минуты проходит четвёртый матч Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

Встреча между командами проходит в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена». Счёт после после третьего периода — 2:2.

Таким образом, игра во второй раз за серию перешла в овертайм. В первом матче финала «Колорадо» одержал победу в овертайме со счётом 4:3.

Напомним, что в финальной серии «Колорадо» ведёт со счётом 2-1.

Ранее Виктор Хедман стал первым защитником в XXI веке с голами в трёх финалах Кубка Стэнли подряд.