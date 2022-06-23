Грилиш потратил €95 тыс. в Лас-Вегасе, празднуя чемпионство «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш с размахом отпраздновал победу своей команды в Английской премьер-лиге (АПЛ).

По информации The Sun, футболист устроил вечеринку с VIP-привилегиями в Лас-Вегасе. Громкое празднование обошлось игроку в €95 тыс. Он заказал 116 бутылок шампанского.

Компанию Грилишу составил его одноклубник Эндрю Робертсон. Вместе они устроили водную вечеринку у бассейна.

Напомним, что «Ман Сити» на одно очко опередил «Ливерпуль» и выиграл чемпионство АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы вылетели в полуфинале Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу».

Ранее Юрген Клопп прокомментировал переход форварда «Ливерпуля» Садио Мане в «Баварию».