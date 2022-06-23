Восемь лечивших Марадону врачей предстанут перед аргентинским судом

Восемь врачей предстанут перед судом в Аргентине по обвинению в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах чемпиона мира по футболу Диего Марадоны.

Аргентинский суд в городе Сан-Исидро подтвердил начало судебного процесса в отношении медицинских работников, сообщает AFP.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Отмечалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Медицинским работникам грозит тюремное заключение на срок от пяти до 25 лет. Полиция считает, что врачи действовали халатно и безрассудно, а их невнимательность и упущения привели к смерти легенды футбола, чего при должном врачебном вмешательстве можно было бы избежать.

Ранее сообщалось, что в Аргентине завершили расследование по делу о смерти Марадоны.