Президент ПСЖ: «Реал» неделю празднует победу в Лиге чемпионов, но не хочет играть в турнире

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слова президента мадридского «Реала» Флорентино Переса о том, что Суперлига ещё жива.

«Для меня проект Суперлиги уже мёртв. «Реал» заслуженно выиграл Лигу чемпионов. Они хотят выиграть турнир, празднуют это почти неделю, но им не нравится там играть. Если вы недовольны, вам не нужно играть в Лиге чемпионов», — цитирует Аль-Хелаифи Marca.

Напомним, в мае 2021 года руководители «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» были главными инициаторами создания Суперлиги. Однако проект не увенчался успехом, так как УЕФА пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

«Реал» является победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что «Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут исключить из Лиги чемпионов.