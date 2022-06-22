«Химки» попросят перенести матч «Торпедо» в первом туре РПЛ на другой стадион

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб попросит Российскую премьер-лигу (РПЛ) перенести матч «Торпедо» в первом туре на другую арену.

«Есть подмосковный футбольный клуб «Химки» и есть команда, которая будет играть на своём стадионе. Наша задача — это футбольный клуб «Химки», а не «Торпедо», и если кто-то этого не понимает, мы в ближайшее время это объясним», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Он также посоветовал «Торпедо» искать альтернативный стадион.

В первом туре РПЛ «Химки» сыграют с «Зенитом», а «Торпедо» примет «Сочи». «Торпедо» начнёт проводить домашние матчи на стадионе «Лужники» в сентябре.

Ранее в «Химках» сообщили, что защитник Дагерстоль не желает возвращаться в Россию.