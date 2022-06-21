Полузащитник ЦСКА Мухин: впечатления от Федотова только положительные

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о задачах клуба в сезоне-2022/23 и поделился мнением о новом главном тренере армейцев Владимире Федотове.

«Впечатления от Федотова только положительные, он профессионал своего дела, и чувствуется только заряд на работу. Для ЦСКА в следующем сезоне задача — только призовые места», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что сейчас главное — набрать форму и качественно подготовиться к сезону.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого и его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера клуба Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что у него нет обиды на ушедшего в ЦСКА Федотова.