Рамирес заявил о желании провести поединок с Биволом

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Мексиканец Хильберто Рамирес выразил желание провести поединок с чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом.
Рамирес заявил о желании провести поединок с Биволом
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

«Мне не нравится, что Бивол уклоняется от меня. Момент настал. Он говорил о нашем поединке на протяжении двух лет», — цитирует Рамиреса Boxing Scene.

Бивол 8 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе победил Сауля Альвареса единогласным решением судей — 115:113. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. Россиянин победил во всех 20 боях на профессиональном ринге. Бивол был признан лучшим боксёром мая в мире после победы над Альваресом.

Ранее российский боксёр Артур Бетербиев рассказал о своём желании провести поединок с Биволом.

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