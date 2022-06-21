IBU внёс поправку в систему подсчёта очков Кубка мира по биатлону

Очки за чемпионаты мира по биатлону с сезона-2022/23 больше не будут включаться в общий зачёт Кубка мира.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), данное решение соответствует общему направлению союза сделать из чемпионата мира самостоятельное флагманское событие.

Отмечается, что каждая гонка на этапах КМ будет идти в общий зачёт, а система начисления очков в зачёты будет изменена так, чтобы спортсмены, которые пропустили гонку из-за болезни, не потеряли возможность бороться за «хрустальные глобусы».

IBU запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под его эгидой. 29 марта союз объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров объяснил, зачем Россия нужна IBU.