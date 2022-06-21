В «Спартаке» назвали сказками слова Медведева о согласии на проведение Суперкубка в Питере

Короткая ссылка
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева о том, что московский клуб был за проведение матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
В «Спартаке» назвали сказками слова Медведева о согласии на проведение Суперкубка в Питере
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сказки. Но в отличие от некоторых мы отсутствием памяти не страдаем. До финала Кубка разговоров о Суперкубке не было и быть не могло в принципе, а представить, чтобы я когда-либо и о чём-либо просил господина Медведева, невозможно. Эти вопросы не в его компетенции», — приводит слова Мележикова «Чемпионат».

Он также заявил, что представители «Зенита» выступили с идеей проведения матча в Питере ещё 30 мая. По его словам, московский клуб выступил за нейтральный стадион.

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее Медведев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить