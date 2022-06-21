«Жил Висенте» объявил о возвращении Крицюка

Португальский «Жил Висенте» объявил о возвращении вратаря Станислава Крицюка.

«Рад вернуться в «Жил Висенте» и в Португалию — страну, с которой у меня связано много приятных воспоминаний. Следующий сезон станет историческим для клуба и города Барселуш: мы впервые сыграем в еврокубках», — цитирует Крицюка пресс-служба «Жил Висенте».

Напомним, что с 2016 по 2020 год вратарь выступал за «Краснодар» в Российской премьер-лиге. 31-летний голкипер перешёл в «Зенит» летом 2021 года из португальского «Жил Висенте», за который провёл четыре матча.

Ранее «Зенит» объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию с Крицюком.