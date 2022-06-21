Гаджиев: разница в борцовском классе между Нурмагомедовым и Адесаньей космическая

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова со средневесом Исраэлем Адесаньей.
Гаджиев: разница в борцовском классе между Нурмагомедовым и Адесаньей космическая
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Разница в борцовском классе космическая. Нурмагомедов бы завязал Адесанью, несмотря на то, что в этом бою, наверное, весил бы меньше и был бы не в выигрышном положении в стойке. Борьба бы всё решила. И где-то к третьему раунду он финишировал бы соперника в партере. Нет сомнений, что поединок проходил бы именно на канвасе. Хабиб бы переводил Исраэля и мучил бы его внизу», — заявил Гаджиев RT.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что готов помочь Нурмагомедову в подготовке к возможному бою с Адесаньей.

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