Гаджиев: разница в борцовском классе между Нурмагомедовым и Адесаньей космическая
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«Разница в борцовском классе космическая. Нурмагомедов бы завязал Адесанью, несмотря на то, что в этом бою, наверное, весил бы меньше и был бы не в выигрышном положении в стойке. Борьба бы всё решила. И где-то к третьему раунду он финишировал бы соперника в партере. Нет сомнений, что поединок проходил бы именно на канвасе. Хабиб бы переводил Исраэля и мучил бы его внизу», — заявил Гаджиев RT.
Ранее боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что готов помочь Нурмагомедову в подготовке к возможному бою с Адесаньей.