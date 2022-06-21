Соболев — об Абаскале: тренер приходит с новой идеей и привносит что-то иное

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.

«Не смотрел, во что играет новый тренер. Он нам всё расскажет и покажет, как раз сегодня увидимся. Я не знал его до «Спартака». Для футболиста в смене наставников есть плюс: они приходят с новой идеей и привносят что-то иное», — цитирует Соболева Sport24.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Абаскаль обратился к болельщикам столичной команды на русском языке.