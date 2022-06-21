Соболев — об Абаскале: тренер приходит с новой идеей и привносит что-то иное

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.
Соболев — об Абаскале: тренер приходит с новой идеей и привносит что-то иное
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Не смотрел, во что играет новый тренер. Он нам всё расскажет и покажет, как раз сегодня увидимся. Я не знал его до «Спартака». Для футболиста в смене наставников есть плюс: они приходят с новой идеей и привносят что-то иное», — цитирует Соболева Sport24.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Абаскаль обратился к болельщикам столичной команды на русском языке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить