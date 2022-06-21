Двум игрокам «Манчестер Юнайтед» сообщили, что они могут искать новую команду
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Об этом сообщает Manchester Evening News.
Ван-Биссака присоединился к английской команде в 2019 году и провёл 126 матчей, забил два мяча и отдал десять голевых передач.
Уильямс также подписал контракт с «красными дьяволами» в 2019 году, провёл 50 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» хочет предложить контракт 17-летнему аргентинцу Алехандро Гарначо.