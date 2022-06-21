Двум игрокам «Манчестер Юнайтед» сообщили, что они могут искать новую команду

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Защитники «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и Брендон Уильямс получили уведомление от клуба, что контракт с ними продлён не будет.
Двум игрокам «Манчестер Юнайтед» сообщили, что они могут искать новую команду
  • Gettyimages.ru
  • © Ash Donelon

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Ван-Биссака присоединился к английской команде в 2019 году и провёл 126 матчей, забил два мяча и отдал десять голевых передач.

Уильямс также подписал контракт с «красными дьяволами» в 2019 году, провёл 50 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» хочет предложить контракт 17-летнему аргентинцу Алехандро Гарначо.

 

 

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