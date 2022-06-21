ФИФА разрешила российским легионерам приостановить контракты с клубами до 2023 года

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Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с новым заявлением касаемо иностранных футболистов и тренеров, которые находятся на контрактах с клубами России и Украины.
ФИФА разрешила российским легионерам приостановить контракты с клубами до 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos - FIFA

«Если клубы, входящие в РФС или в УАФ, не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до или 30 июня 2022 года, и если иное не согласовано в письменной форме, эти игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие контрактов со своими клубами до 30 июня 2023 года», — говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, что в марте часть иностранных игроков уже покидали Россию в связи с новым правилом ФИФА. «Краснодар» лишился всех восьми легионеров, часть из которых вернулась по окончании сезона-2021/22.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу в сентябре сыграет с командами из разных конфедераций.

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