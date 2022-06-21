Дочь Джексона: Борзенко оказался прекрасным учеником моего отца

Дочь Сиднея Джексона, тренера легендарного боксёра Андрея Борзенко, Паина Кац рассказала об отношении своего отца к боксу.

«Отец не уставал повторять, что ринг — это место сражения, где нужно прежде всего работать головой, а не кулаками. Андрей оказался в этом плане прекрасным учеником. Он умел идеально выстроить тактику боя, чему его всегда учил мой отец, плюс несгибаемая воля. Думаю, поэтому ему и удалось выжить, несмотря на все ужасы концлагеря», — рассказала дочь Джексона.

20 июня в Ташкенте состоялась премьера документального фильма «Ринг за колючей проволокой» о советском боксёре из Узбекистана Андрее Борзенко.

Ранее сын Андрея Борзенко выступил с речью на премьере документального фильма о своём отце.