Дочь Джексона: Борзенко оказался прекрасным учеником моего отца
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«Отец не уставал повторять, что ринг — это место сражения, где нужно прежде всего работать головой, а не кулаками. Андрей оказался в этом плане прекрасным учеником. Он умел идеально выстроить тактику боя, чему его всегда учил мой отец, плюс несгибаемая воля. Думаю, поэтому ему и удалось выжить, несмотря на все ужасы концлагеря», — рассказала дочь Джексона.
20 июня в Ташкенте состоялась премьера документального фильма «Ринг за колючей проволокой» о советском боксёре из Узбекистана Андрее Борзенко.
Ранее сын Андрея Борзенко выступил с речью на премьере документального фильма о своём отце.