Соболев заявил, что Ваноли не объяснил причину ухода

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об уходе бывшего главного тренера Паоло Ваноли.
Соболев заявил, что Ваноли не объяснил причину ухода
  • globallookpress.com
  • © Petersburg Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нам он не объяснял причину ухода — мы просто пожелали друг другу удачи, и всё. Наверное, ему хочется к семье. Все обсуждали и говорили о том, что ситуация не самая простая, каждый делает свой выбор», — цитирует Соболева Sport24.

10 июня главным тренером московской команды был назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту наставника красно-белых он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого столичный клуб выиграл Кубок России.

Ранее Александр Мостовой заявил, что он больше всех достоин возглавить «Спартак».

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