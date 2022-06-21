Джикия рассказал, почему не поговорил с Бакаевым после перехода в «Зенит»

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему не смог поговорить с Зелимханом Бакаевым после трансфера в «Зенит».
Джикия рассказал, почему не поговорил с Бакаевым после перехода в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Он мне звонит — я не беру. Я ему звоню — у него тренировка. У них сейчас подготовка к турниру, и так получается, что, когда я ему набрал, он не был один, мы не могли поговорить откровенно. Думаю, на днях созвонимся. Может быть, даже сегодня, когда я на базе буду, и детально обо всём поговорим», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Он сказал, что Бакаев не говорил об уходе, потому что все были на эмоциях после победы в финале Кубка России. По его словам, он не хотел, чтобы такой игрок уходил из «Спартака».

Напомним, что 25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

15 июня футболист присоединился к «Зениту», подписав контракт по схеме «3 + 1».

Ранее Джикия высказался о своём участии в Суперкубке России с «Зенитом».

 

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