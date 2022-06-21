Жулин: наверное, Загитовой очень хорошо заплатили за участие в боксёрском поединке
- РИА Новости
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«А с кем Алина будет боксировать? Не с Емельяненко? Если будет женщина-боксёр, то мне жалко Алину. Наверное, ей очень хорошо заплатили, очень хороший гонорар положили», — цитирует Жулина «Матч ТВ».
Стало известно, что Загитова примет участие в показательном боксёрском поединке. Соперница спортсменки станет известна позднее.
Напомним, что фигуристка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. В фигурном катании Загитова выиграла все возможные титулы.
Ранее Алина Загитова обратилась к своим подписчикам с важным объявлением.