Орлов назвал лучшего футболиста России за последние 30 лет

Российский комментатор Геннадий Орлов назвал футболиста, которого считает лучшим в России за последние 30 лет.

«Для меня лучший футболист последних 30 лет в России — это Андрей Аршавин. Он единственный, кто дотянулся до английского чемпионата и играл за «Арсенал». Более того, ему там аплодировали», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды полузащитник провёл 74 матча и забил 17 мячей. Он также выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и алма-атинский «Кайрат».

Ранее мать Аршавина рассказала, кто сломал карьеру её сыну.