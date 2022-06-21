Орлов назвал лучшего футболиста России за последние 30 лет

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Российский комментатор Геннадий Орлов назвал футболиста, которого считает лучшим в России за последние 30 лет.
Орлов назвал лучшего футболиста России за последние 30 лет
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Для меня лучший футболист последних 30 лет в России — это Андрей Аршавин. Он единственный, кто дотянулся до английского чемпионата и играл за «Арсенал». Более того, ему там аплодировали», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит». 

Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды полузащитник провёл 74 матча и забил 17 мячей. Он также выступал за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и алма-атинский «Кайрат».

Ранее мать Аршавина рассказала, кто сломал карьеру её сыну.

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