Президент «Урала» заявил, что отказу от расширения лиги способствовали столичные клубы

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовать против расширения чемпионата.

«К сожалению, голос футбольной провинции вновь не был услышан, своё решение продавили столичные клубы, которым расширение в силу ряда причин не интересно», — цитирует Иванова пресс-служба клуба.

18 июня «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Напомним, что 18 мая клубы РПЛ решили сохранить нынешний формат с добавлением Кубка лиги на сезон-2022/23.

Ранее в «Спартаке» заявили, что проголосовали против расширения РПЛ в сезоне-2023/24.