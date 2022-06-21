Волейболист Гранкин заявил, что Брянский — лучшая кандидатура на пост тренера сборной России
- РИА Новости
«Перспективное ли это назначение? Сложно сказать, так как непонятно, когда мы сборную увидим на международной арене. Но, думаю, из всех тренеров, что есть, он лучшая кандидатура», — цитирует Гранкина «Чемпионат».
По его словам, он заранее понимал, что Брянский станет наставником сборной благодаря двум успешным сезонам с «Динамо».
Контракт предыдущего специалиста Туомаса Саммелвуо истёк 31 декабря 2021 года, и с тех пор у сборной не было тренера.
16 июня Брянский был назначен новым тренером мужской национальной команды.
Под руководством 45-летнего специалиста «Динамо» выиграло два последних чемпионата России.
Ранее генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко сообщил, что Брянский стал наставником мужской сборной России по волейболу.