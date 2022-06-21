Волейболист Гранкин заявил, что Брянский — лучшая кандидатура на пост тренера сборной России

Российский волейболист «Факела» Сергей Гранкин прокомментировал назначение Константина Брянского на пост главного тренера национальной сборной.

«Перспективное ли это назначение? Сложно сказать, так как непонятно, когда мы сборную увидим на международной арене. Но, думаю, из всех тренеров, что есть, он лучшая кандидатура», — цитирует Гранкина «Чемпионат».

По его словам, он заранее понимал, что Брянский станет наставником сборной благодаря двум успешным сезонам с «Динамо».

Контракт предыдущего специалиста Туомаса Саммелвуо истёк 31 декабря 2021 года, и с тех пор у сборной не было тренера.

16 июня Брянский был назначен новым тренером мужской национальной команды.

Под руководством 45-летнего специалиста «Динамо» выиграло два последних чемпионата России.

Ранее генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко сообщил, что Брянский стал наставником мужской сборной России по волейболу.