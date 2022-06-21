Волейболист Гранкин заявил, что Брянский — лучшая кандидатура на пост тренера сборной России

Короткая ссылка
Российский волейболист «Факела» Сергей Гранкин прокомментировал назначение Константина Брянского на пост главного тренера национальной сборной.
Волейболист Гранкин заявил, что Брянский — лучшая кандидатура на пост тренера сборной России
  • РИА Новости

«Перспективное ли это назначение? Сложно сказать, так как непонятно, когда мы сборную увидим на международной арене. Но, думаю, из всех тренеров, что есть, он лучшая кандидатура», — цитирует Гранкина «Чемпионат».

По его словам, он заранее понимал, что Брянский станет наставником сборной благодаря двум успешным сезонам с «Динамо».  

Контракт предыдущего специалиста Туомаса Саммелвуо истёк 31 декабря 2021 года, и с тех пор у сборной не было тренера.

16 июня Брянский был назначен новым тренером мужской национальной команды.

Под руководством 45-летнего специалиста «Динамо» выиграло два последних чемпионата России.

Ранее генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко сообщил, что Брянский стал наставником мужской сборной России по волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить