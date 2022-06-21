Бакаев рассказал, в честь кого взял седьмой номер в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, почему взял седьмой номер в санкт-петербургском клубе.

«Я полюбил футбол и начал им увлекаться как раз благодаря Криштиану. Надеюсь, что как-нибудь пересечёмся с ним на поле. Если бы семёрка была занята, не взял бы. А так, мне сказали, что она свободна», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 25-летним Бакаевым.

Напомним, что футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Зелимхан Бакаев прокомментировал своё решение подписать контракт с «Зенитом».