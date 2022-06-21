Бакаев: Барриос меня уничтожил

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, против кого ему было сложно играть.

«Против кого из «Зенита» мне игралось сложнее всего? Барриос! Ещё во времена Тедеско в матче с «Зенитом» он меня уничтожил. Я не мог ни убежать, ни обвести», — цитирует Бакаева «Чемпионат».

Он добавил, что теперь они будут оппонентами на тренировках. По мнению игрока, это поможет ему вырасти как футболисту.

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с 25-летним Бакаевым.

Напомним, что футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Зелимхан Бакаев прокомментировал своё решение подписать контракт с «Зенитом».