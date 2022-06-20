Кавазашвили: Грановская и Салихова в одном клубе — это несопоставимо

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили предположил, пойдёт ли директор «Челси» Марина Грановская работать в московский клуб под руководством Заремы Салиховой.

«Грановская и Зарема в одном клубе — это несопоставимо. Салихова как тигр уцепилась когтями за своё место, где чувствует себя хозяйкой. А генеральным директором Грановская просто не пойдёт», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Он добавил, что Грановская накопила приличное состояние за время работы в «Челси». По его словам, было бы хорошо, если бы она купила «Спартак» у Леонида Федуна.

Напомним, что 47-летняя Марина Грановская собирается покинуть должность спортивного директора «Челси».

В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

Ранее в Госдуме предложили трудоустроить Грановскую в России после ухода из «Челси».

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