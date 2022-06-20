Кавазашвили: Грановская и Салихова в одном клубе — это несопоставимо
«Грановская и Зарема в одном клубе — это несопоставимо. Салихова как тигр уцепилась когтями за своё место, где чувствует себя хозяйкой. А генеральным директором Грановская просто не пойдёт», — цитирует Кавазашвили Metaratings.
Он добавил, что Грановская накопила приличное состояние за время работы в «Челси». По его словам, было бы хорошо, если бы она купила «Спартак» у Леонида Федуна.
Напомним, что 47-летняя Марина Грановская собирается покинуть должность спортивного директора «Челси».
В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.
Ранее в Госдуме предложили трудоустроить Грановскую в России после ухода из «Челси».