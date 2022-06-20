Билялетдинов-младший о Ларссоне: если футболист не хочет играть, то надо расставаться

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал высказывание нападающего красно-белых Джордана Ларссона.

«Если футболист не хочет играть, то надо расставаться. Сейчас напряжённая ситуация, его тоже можно понять. Думаю, никаких проблем в этом плане быть не должно», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Футболист приостановил контракт со «Спартаком», он выступает за шведский АИК. Он заявил, что не желает возвращаться в Россию и ждёт разрешения ФИФА, чтобы повторно приостановить контракт с московским клубом.

Ларссон присоединился к «Спартаку» в 2019 году. Он провёл за команду 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Джордан Ларссон рассказал о своём будущем.