Владислав Игнатьев: было бы неплохо попробовать себя в АПЛ

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Российский полузащитник Владислав Игнатьев поделился своими планами на будущее.
Владислав Игнатьев: было бы неплохо попробовать себя в АПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Моё будущее? Карьеру завершать точно не собираюсь, буду играть. Думаю, было бы неплохо попробовать себя в АПЛ. В общем, скоро всё узнаете», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В мае игрок покинул «Рубин». 35-летний футболист присоединился к казанцам в июле 2021 года. Всего в составе казанского клуба Игнатьев провёл 14 матчей и забил один мяч. По итогам сезона-2021/22 «Рубин» вылетел из РПЛ.

Ранее Игнатьев выступил с эмоциональной речью перед болельщиками после вылета клуба из РПЛ.

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