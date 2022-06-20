Владислав Игнатьев: было бы неплохо попробовать себя в АПЛ

Российский полузащитник Владислав Игнатьев поделился своими планами на будущее.

«Моё будущее? Карьеру завершать точно не собираюсь, буду играть. Думаю, было бы неплохо попробовать себя в АПЛ. В общем, скоро всё узнаете», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В мае игрок покинул «Рубин». 35-летний футболист присоединился к казанцам в июле 2021 года. Всего в составе казанского клуба Игнатьев провёл 14 матчей и забил один мяч. По итогам сезона-2021/22 «Рубин» вылетел из РПЛ.

Ранее Игнатьев выступил с эмоциональной речью перед болельщиками после вылета клуба из РПЛ.