Бувач — о продлении контракта Паршивлюка с «Динамо»: он пример для молодых игроков

Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» высказался о продлении контракта защитника Сергея Паршивлюка с бело-голубыми.

«Паршивлюк является важной частью команды благодаря своим футбольным качествам и высокому профессионализму. Кроме того, он является настоящим примером для молодых игроков и регулярно демонстрирует лидерские качества как на поле, так и в раздевалке», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».

Паршивлюк выступает за столичный клуб с 2019 года. Он провёл за бело-голубых 65 матчей. В сезоне-2021/22 защитник 19 раз выходил на поле и отметился одной результативной передачей.

«Динамо» по итогам сезона завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

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