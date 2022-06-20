Бувач — о продлении контракта Паршивлюка с «Динамо»: он пример для молодых игроков

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Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» высказался о продлении контракта защитника Сергея Паршивлюка с бело-голубыми.
Бувач — о продлении контракта Паршивлюка с «Динамо»: он пример для молодых игроков
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«Паршивлюк является важной частью команды благодаря своим футбольным качествам и высокому профессионализму. Кроме того, он является настоящим примером для молодых игроков и регулярно демонстрирует лидерские качества как на поле, так и в раздевалке», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».

Паршивлюк выступает за столичный клуб с 2019 года. Он провёл за бело-голубых 65 матчей. В сезоне-2021/22 защитник 19 раз выходил на поле и отметился одной результативной передачей.

«Динамо» по итогам сезона завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

Ранее серб Славиша Йоканович прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Динамо».

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