«Динамо» объявило о продлении контракта с Паршивлюком

ФК «Динамо» и защитник Сергей Паршивлюк продлили контракт до конца сезона-2022/23.

«В рамках достигнутых договоренностей 33-летний футболист планирует начать обучение для получения тренерской лицензии — с целью возможной дальнейшей работы тренером в структуре клуба», — сообщается на официальном сайте клуба.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. Он провёл за бело-голубых 65 матчей.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 19 игр и отметился результативной передачей.

«Динамо» по итогам сезона завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил надежду, что вскоре россияне смогут участвовать в еврокубках.