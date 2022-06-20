«Динамо» объявило о продлении контракта с Паршивлюком

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ФК «Динамо» и защитник Сергей Паршивлюк продлили контракт до конца сезона-2022/23.
«Динамо» объявило о продлении контракта с Паршивлюком
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«В рамках достигнутых договоренностей 33-летний футболист планирует начать обучение для получения тренерской лицензии — с целью возможной дальнейшей работы тренером в структуре клуба», — сообщается на официальном сайте клуба.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. Он провёл за бело-голубых 65 матчей.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 19 игр и отметился результативной передачей.

«Динамо» по итогам сезона завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил надежду, что вскоре россияне смогут участвовать в еврокубках.

 

 

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