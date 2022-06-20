Третьяк — о хоккее «3 × 3»: очень зрелищная дисциплина
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Хоккей «3 × 3» — не только очень зрелищная дисциплина, но и часть традиций великой отечественной школы. Я очень любил этот формат ещё в советское время. И такой хоккей был очень интересен, особенно для вратаря. Практика колоссальной полезности», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».
По его словам, подобный формат для голкипера — это большой вызов, потому что труднее защищать ворота от заброшенных шайб, а также постоянно создаются острые игровые ситуации.
Напомним, что турнир «3 × 3», организованный ФХР, прошёл в Москве с 12 по 14 июня. Победителем чемпионата стала команда Ярославля (12 очков). Второе место заняла команда из Санкт-Петербурга (11 очков), третье — Тула (10 очков).
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорт поддержит ФХР в организации новых турниров в формате «3 × 3».