Третьяк — о хоккее «3 × 3»: очень зрелищная дисциплина

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о хоккее в формате «3 × 3».
Третьяк — о хоккее «3 × 3»: очень зрелищная дисциплина
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Хоккей «3 × 3» — не только очень зрелищная дисциплина, но и часть традиций великой отечественной школы. Я очень любил этот формат ещё в советское время. И такой хоккей был очень интересен, особенно для вратаря. Практика колоссальной полезности», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

По его словам, подобный формат для голкипера — это большой вызов, потому что труднее защищать ворота от заброшенных шайб, а также постоянно создаются острые игровые ситуации.

Напомним, что турнир «3 × 3», организованный ФХР, прошёл в Москве с 12 по 14 июня. Победителем чемпионата стала команда Ярославля (12 очков). Второе место заняла команда из Санкт-Петербурга (11 очков), третье — Тула (10 очков).

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорт поддержит ФХР в организации новых турниров в формате «3 × 3».

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