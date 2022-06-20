Это'О приговорили к 22 месяцам условного наказания за налоговые преступления
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Об этом сообщает Sport.es.
Камерунец признан виновным в неуплате налогов. Обвинение требовало приговорить его к четырём с половиной годам тюремного заключения. Однако в суде приняли во внимание то, что и Это'О, и Месальес ранее не были судимы, поэтому выбрали меру пресечения в виде условного наказания. Футболист и его бывший агент обязаны выплатить штрафы на общую сумму более €2,7 млн.
Камерунский нападающий объявил о завершении карьеры в 2019 году. Последним клубом Это’О является «Катар». Также он играл за «Челси», «Анжи», «Барселону» и «Интер».
Ранее суд Альмерии приговорил нападающего испанской «Сельты» Санти Мину к четырём годам лишения свободы за изнасилование.