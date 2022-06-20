Это'О приговорили к 22 месяцам условного наказания за налоговые преступления

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Испанский суд вынес решения по делу камерунского экс-футболиста Самуэля Это'О и его бывшего представителя Хосе Месальеса за налоговые преступления в стране.
Это'О приговорили к 22 месяцам условного наказания за налоговые преступления
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press News

Об этом сообщает Sport.es.

Камерунец признан виновным в неуплате налогов. Обвинение требовало приговорить его к четырём с половиной годам тюремного заключения. Однако в суде приняли во внимание то, что и Это'О, и Месальес ранее не были судимы, поэтому выбрали меру пресечения в виде условного наказания. Футболист и его бывший агент обязаны выплатить штрафы на общую сумму более €2,7 млн.

Камерунский нападающий объявил о завершении карьеры в 2019 году. Последним клубом Это’О является «Катар». Также он играл за «Челси», «Анжи», «Барселону» и «Интер».

Ранее суд Альмерии приговорил нападающего испанской «Сельты» Санти Мину к четырём годам лишения свободы за изнасилование.

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