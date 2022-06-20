Ольховский считает, что Карацев сможет побороться с Медведевым в турнире на Майорке

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева с Асланом Карацевым во втором круге турнира на Майорке.
Ольховский считает, что Карацев сможет побороться с Медведевым в турнире на Майорке
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«Я не понимаю, что сейчас происходит с Карацевым, может быть, ему не хватает уверенности. Игра всё покажет, он вполне может побороться с Медведевым, но Даниил будет фаворитом в матче», — цитирует Ольховского ТАСС.

Медведев уступил в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Халле поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах со счётом 1:6, 4:6.

Во втором круге турнира на Майорке серии ATP-250 Медведев встретится с Карацевым.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сказал, что Медведев продолжит возглавлять мировой рейтинг ATP ещё как минимум два месяца.

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