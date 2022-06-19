Татьяна Тарасова попала в больницу: это внеплановая госпитализация

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что находится на внеплановой госпитализации.

«Я в больнице. Это внеплановая госпитализация. Чувствую себя не очень хорошо, поэтому дата выписки пока неизвестна», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что в последний раз Тарасова попала в больницу зимой 2022 года. 74-летний специалист была госпитализирована 11 января. Ранее, в декабре 2021 года, Тарасова дважды попадала в больницу по причине высокого давления.

Ранее Тарасова рассказала о своей роли во время ОИ-2022 в Пекине.

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