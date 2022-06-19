Главный тренер «Колорадо» назвал победу над «Тампой» исторической

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о разгромной победе над «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Я думаю, это историческое событие. Думал, что наши ребята играли жёстко с самого первого гола. Это была, безусловно, самая близкая к совершенству игра, какую только можно получить от своих игроков», — заявил Бернар после матча.

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Дублем в матче отметился Валерий Ничушкин. Россиянин был признан лучшим игроком матча.

Счёт в серии стал 2-0. Следующий матч пройдёт 21 июня.

Ранее Стивен Стэмкос высказался о голкипере команды Андрее Василевском после разгромного поражения от «Колорадо».