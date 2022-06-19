Капитан «Тампы» — о разгроме от «Колорадо»: мы бросили Василевского на произвол судьбы

Нападающий и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высказался о голкипере команды россиянине Андрее Василевском после разгромного поражения во втором матче финала Кубка Стэнли от «Колорадо Эвеланш».

«Мы просто бросили Андрея на произвол судьбы. Мы у него в должниках, мы обязаны сыграть намного лучше в третьем матче», — заявил Стэмкос после матча.

Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу «Колорадо». Таким образом, «Тампа» потерпела самое крупное поражение в финале Кубка Стэнли впервые с 1991 года.

Ранее главный тренер «Тампы» заступился за Василевского после разгрома от «Колорадо».