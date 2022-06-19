Олич не верит в возвращение Влашича в ЦСКА
«Возвращение в ЦСКА? Я не думаю, что это произойдёт. Я с ним общался, он хочет остаться в Европе, например, попробовать себя в чемпионатах Германии или Испании. У него есть варианты», — цитирует Олича Metaratings.
Сообщалось, что 24-летний Влашич может вернуться в ЦСКА из-за того, что «Вест Хэм» может быть лишён возможности выплачивать ЦСКА взносы по трансферу игрока.
Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Ранее агент Влашича заявил, что Никола не заинтересован в возвращении в ЦСКА.