Олич не верит в возвращение Влашича в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о возможном возвращении полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Николы Влашича в российский чемпионат.

«Возвращение в ЦСКА? Я не думаю, что это произойдёт. Я с ним общался, он хочет остаться в Европе, например, попробовать себя в чемпионатах Германии или Испании. У него есть варианты», — цитирует Олича Metaratings.

Сообщалось, что 24-летний Влашич может вернуться в ЦСКА из-за того, что «Вест Хэм» может быть лишён возможности выплачивать ЦСКА взносы по трансферу игрока.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее агент Влашича заявил, что Никола не заинтересован в возвращении в ЦСКА.