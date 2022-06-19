«Колорадо» установил рекорд XXI века по голам в финале Кубка Стэнли после двух матчей
Встреча в Денвере на стадионе «Болл Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. В первом матче «Колорадо» обыграл «Тампу» со счётом 4:3.
Таким образом, после двух финальных матчей команда забросила 11 шайб. Это лучший результат в XXI веке.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдёт 21 июня.
Ранее главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался об игре россиянина Валерия Ничушкина.