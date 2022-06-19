Гончаренко прокомментировал возможное возвращения Влашича в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможном возвращении полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича в российский чемпионат.

«Я знаю пожелания Николы, где он хочет играть, поэтому советы давать я не буду. Надеюсь, что мы увидим того Влашича, который был в РПЛ. То, что это топ-игрок, нет никаких сомнений», — цитирует Гончаренко Metararings.

Сообщалось, что 24-летний Влашич может вернуться в ЦСКА из-за того, что «Вест Хэм» может быть лишён возможности выплачивать ЦСКА взносы по трансферу игрока.

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее агент Влашича заявил, что Никола не заинтересован в возвращении в ЦСКА.