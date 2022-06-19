Квалификация Гран-при Канады прервана после аварии Переса

Пилот Серхио Перес из Red Bull вылетел с трассы во время квалификации «Формулы-1» — Гран-при Канады.

Организаторы гонки приняли решение остановить красным флагом заезды.

Мексиканский автогонщик не смог вписаться в поворот. Его болид влетел в защитный отбойник. Квалификация проходит в сложных погодных условиях. В Монреале в районе трассы имени Жиля Вильнёва идёт сильный дождь.

За несколько минут до аварии Переса в аналогичную ситуацию попал пилот Williams Алекс Албон из Великобритании.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо из Alpine показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Канады.