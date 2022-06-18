В «Сочи» рассказали, когда объявят нового тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб объявит нового тренера в понедельник, 20 июня.

«В понедельник ждите новостей», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Сообщалось, что наставник «Енисея» Вадим Гаранин уже ведёт переговоры с сочинским клубом.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов рассказал, почему принял приглашение ЦСКА.