В «Сочи» рассказали, когда объявят нового тренера

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб объявит нового тренера в понедельник, 20 июня.
В «Сочи» рассказали, когда объявят нового тренера
  • РИА Новости

«В понедельник ждите новостей», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Сообщалось, что наставник «Енисея» Вадим Гаранин уже ведёт переговоры с сочинским клубом.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов рассказал, почему принял приглашение ЦСКА.

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